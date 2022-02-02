Экспорт Монголии увеличится благодаря расширению и обновлению китайского КПП Эрээн-Хото

CentralAsia (MNG) - Начальник АО «Улан-Баторская железная дорога» Х.Хэрлэн был проинформирован китайской стороной о том, что работы по расширению и обновлению погранперехода Эрээн-Хото и автодороги Эрээн-Хото-Цзинин будут начаты после лунного Нового года.

В настоящее время грузы, перевозимые 14 поездами, ежедневно передаются на сторону Китая через пограничный пункт пропуска в связи с решением о перевозке товаров и продуктов только в контейнерах. Однако с увеличением пропускной способности пограничного пункта Эрээн-Хото появляется возможность увеличить объем экспорта из Монголии.

Вопрос о продлении пограничного перехода Эрээн-Хото был одним из предложений, высказанных в ходе виртуальной встречи, которая состоялась между железнодорожными властями двух стран.

Стороны подтвердили готовность к всестороннему сотрудничеству для внесения вклада в развитие железнодорожного транспорта в двух странах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения