Парламент одобрил отстранение Назарбаева от участия в формировании политики Казахстана

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CentralAsia (KZ) - Парламент одобрил отстранение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от участия в формировании политики страны, передает Tengrinews.kz.

На заседании мажилиса в среду, 2 февраля депутаты одобрили изменение, внесенное сенатом в проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Казахстана».

Согласно изменению, законодательно исключена необходимость согласования с Назарбаевым государственных инициатив.

Также парламент принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Теперь законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Казахстана» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Казахстана» осталось подписать президенту Касым-Жомарту Токаеву.

При этом первый президент Казахстана сохранит право выступать перед парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов.

Положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совет безопасности страны было окончательно закреплено в 2018 году. Через год, в 2019 году, он покинул пост президента, новым главой государства стал бывший дипломат Касым-Жомарт Токаев. Однако Назарбаев сохранил за собой большой объем полномочий. Частично он начал отказываться от них еще до начала январских беспорядков в Казахстане. В ноябре 2021 года Назарбаев покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан», а в апреле того же года — пост председателя Ассамблеи народа Казахстана.

5 января 2022 года, на фоне начавшихся в Казахстане протестов, Токаев принял полномочия главы Совбеза на себя. Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот сам принял решение передать свой пост действующему президенту. Назарбаев прокомментировал протесты 18 января, он выступил с видеообращением, в котором заявил, что конфликта среди элит Казахстана нет. При этом первый президент добавил, что не покидал страну и находится «на заслуженном отдыхе в столице Казахстана».

28 января Токаев стал председателем правящей партии «Нур Отан» вместо Назарбаева, который возглавлял политическое объединение с момента его основания в 1999 году.

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