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Компания Jade Gas забурила две скважины МУП в Монголии

CentralAsia (MNG) -  1 февраля зарегистрированная в Сиднее компания по добыче метана угольных пластов (МУП) Jade Gas объявила о забуривании второй и третьей скважин в рамках своей программы бурения шести скважин в Монголии.

Улаан-Нуур-3 н 4 (Красное озеро-3) и (Красное озеро-4) являются частью флагманского проекта компании TT МУП в Тавантолгойском бассейне в Монголии. Первая из шести скважин, Красное озеро 1, была забурена в ноябре.

Jade нацелена на МУП на центральном участке месторождения, потенциальный ресурс которого, по независимой оценке, составляет 1 трлн футов3.

В настоящее время Красное озеро-3 ведет бурение на глубине 457 метров. Ожидается, что бурение займет четыре недели. По словам Джейд, Red Lake-4 будет взят на глубину около 1000 м.

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