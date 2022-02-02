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Назначен новый советник президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями
Музаффар Камилов
Музаффар Камилов

CentralAsia (UZ) -  Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева первый заместитель председателя Комитета по делам религий при Кабинете Министров Музаффар Камилов назначен советником главы государства по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.

Как сообщил в своем Телеграм-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, Камилов сохранит должность ректора Международной исламской академии Узбекистана, которую занимал с мая прошлого года.

Занимавший должность советника президента Шоазим Миноваров продолжит деятельность в должности руководителя Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

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