Назначен новый советник президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями

- Узбекистан, общество
- 12:33, 02 февраля 2022
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Музаффар Камилов
CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева первый заместитель председателя Комитета по делам религий при Кабинете Министров Музаффар Камилов назначен советником главы государства по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.
Как сообщил в своем Телеграм-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, Камилов сохранит должность ректора Международной исламской академии Узбекистана, которую занимал с мая прошлого года.
Занимавший должность советника президента Шоазим Миноваров продолжит деятельность в должности руководителя Центра исламской цивилизации в Узбекистане.
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