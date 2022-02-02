Назначен новый советник президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями

Музаффар Камилов

CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева первый заместитель председателя Комитета по делам религий при Кабинете Министров Музаффар Камилов назначен советником главы государства по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.

Как сообщил в своем Телеграм-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, Камилов сохранит должность ректора Международной исламской академии Узбекистана, которую занимал с мая прошлого года.

Занимавший должность советника президента Шоазим Миноваров продолжит деятельность в должности руководителя Центра исламской цивилизации в Узбекистане.