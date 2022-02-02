В Узбекистане выступили за полную блокировку TikTok на территории страны

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предложили заблокировать доступ к приложению TikTok, который уже и так ограничен на территории страны. Однако молодежь научилась подключаться к соцсети через VPN.

Активисты социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» («Справедливость») выступили за усиление уголовной ответственности для молодых людей, демонстрирующих насилие в социальных сетях, а также за блокировку мобильного приложения TikTok без возможности подключения через VPN-сервисы. Заявление партии размещено на официальном сайте.

«Тот факт, что нынешнее молодое поколение все чаще вмешивается в чужую жизнь ради роликов в TikTok, показывает, что нам нужно более серьезно относиться к этому вопросу, — отметили в партии, ссылаясь на инцидент с молодым парнем из Самарканда, пнувшего пожилого мужчину и выложившего ролик в TikTok. — Эта агрессия, совершенная без повода, ради того, чтобы стать «звездой» социальной сети, вызывает массу недовольства. Нет ни одной причины, которая оправдала бы насилие по отношению к людям. Такие случаи противоречат нашим духовным и культурным воззрениям. Очень жаль, что такие уродливые привычки, чуждые нашим ценностям, распространяются среди нашего народа, который всегда воспитывал молодежь в духе уважения к взрослым».

В партии поднимают вопрос о VPN-приложениях, через которые молодежь подключиется к социальной сети TikTok .

«Конечно, доступ в приложение TikTok и так ограничен, однако молодые люди имеют возможность подключаться к соцсети через VPN-приложение. TikTok продолжает служить «золотым мостом» к известности в социальных сетях, что еще раз показывает необходимость изучения этого вопроса», — отмечается в сообщении партии.