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Компания Ion Energy Ltd объявляет о стратегическом альянсе по добыче лития с монгольской компанией

CentralAsia (MNG) -  1 февраля 2022 г. (Newsfile Corp.) (Investorideas.com Newswire) Компания ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FSE: 5YB) («ION») объявила о подписании Компанией обязательных условий («Список условий»), в котором изложены условия совместного предприятия по разведке («Совместное предприятие») с Aranjin Resources Ltd. («Aranjin») (TSXV: ARJN). Совместное предприятие позволяет обеим компаниям предоставлять друг другу взаимные права на разведку своих соответствующих лицензий на разведку в Монголии.

И ION, и Aranjin будут использовать опыт друг друга в своих соответствующих металлах, при этом Aranjin будет предоставлено право исследовать свойства ION для неблагородных металлов (включая медь, свинец, цинк, никель, кобальт и связанные с ними металлы), а ION получит право на изучить свойства лития в компании Aranjin. Этот структурированный подход направлен на расширение разведочных площадей в богатых полезными ископаемыми регионах Монголии, таким образом гарантируя, что как ION, так и Aranjin максимизируют свои шансы доведения участка до стадии разработки.

Совместное предприятие включает в себя все права на добычу полезных ископаемых в Монголии, которые в настоящее время принадлежат как ION, так и Aranjin, включая проект Шарга, проект Баян в стадии разработки, проект Баруун Тал (в ожидании окончательной покупки), проект Баавгай Уул, Проект Ургах Наран и все права на добычу полезных ископаемых, приобретенные каждым из них в Монголии, после даты вступления в Совместное предприятие.

В дополнение к этому объявлению о создании совместного предприятия, ION Energy рада представить обновленную информацию о планах Ургах-Нарана по разведке и программе бурения на Баавгай-Уул, в которой освещаются не только активы литиевого рассола, но и дополнительные металлы для аккумуляторных батарей.

Рисунок 1: Медные аномалии на Баавгай Уул (ION Energy Ltd.)

Рисунок 2: Никелевые аномалии на месторождении Баавгай Уул (ION Energy Ltd).

Рисунок 3: Марки лития, полученные от Баавгай Уул (ION Energy Ltd.)

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