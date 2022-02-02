Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе

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CentralAsia (KZ) - Новый аким Алматы Ерболат Досаев приостановил все виды точечных застроек в городе, сообщает пресс-служба городского акимата.

«В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 29 октября 2019 года действует запрет на точечную застройку участков в городе. Однако выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения главы государства. В связи с этим акимом города Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах», - сообщили в акимате в среду.

Как уточнили городские власти, речь идет о 19 участках, в том числе на территории в микрорайона Самал-3, а так же Достык, 125, «до выяснения всех обстоятельств».

Осенью 2020 алматинцы пожаловались, что в единственной в микрорайоне Самал-3 парковой зоне хотят построить жилой комплекс. Позже аким города Бакытжан Сагинтаев поручил не давать разрешения на строительство без одобрения жителей.

Также в мае 2021 года в СМИ сообщали об уничтожении ради элитного ЖК целого лесопарка рядом с Научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии. Отмечалось, что на участке когда-то якобы были красивый парк и фонтан.

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