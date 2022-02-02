США запускают программу стоимостью $10 млн для увеличения занятости молодежи в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) запустило новую пятилетнюю Программу по развитию занятости молодежи и предпринимательства в Узбекистане с бюджетом 10 млн долларов.

Новая инициатива, начавшаяся в январе 2022 года, позволит учащимся 8-11-х классов получить необходимые навыки для вхождения в экономику Узбекистана компетентными специалистами и предпринимателями, - отметили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Программа ориентирована на учащихся как для занятий в школе, так и после уроков для их успешного перехода от школьного обучения к трудовой деятельности. Реализуемая Американскими советами по международному образованию, программа сосредоточится на повышении роли девушек и людей с ограниченными возможностями в сфере занятости.

В ходе пяти лет реализации проекта Американские советы будут сотрудничать с местными экспертами для обеспечения вовлечения женщин и девушек, а также людей с ограниченными возможностями на рынке труда для понимания конкретных нужд рынка труда, мониторинга и оценки хода реализации проекта и содействия государственным структурам во взаимодействии с компаниями частного сектора, которые будут участвовать в качестве советников, менторов и обеспечивать места прохождения стажировок.