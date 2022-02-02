За сутки в Узбекистане выявлено 1087 новых случаев заражения коронавирусом и 209 пневмонии

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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 1 февраля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 225 110 (+1 087), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения РУз.

За сутки 1 февраля в стране скончались еще три пациента. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава РУз составляет 1 571.

У 209 человек, обратившихся накануне за медицинской помощью, была диагностирована пневмония.

За минувшие сутки 1 февраля 2022 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 301 пациент.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, 210 647 (+301), показатель выздоровления - 94%.