ВОЗ отслеживает четыре мутации «омикрона»

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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения в настоящее время отслеживает четыре мутации омикрон-штамма COVID-19, включая BA.2 заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщается на сайте организации.

Глава ВОЗ рассказал, что за последние 10 недель с момента выявления «омикрона» инфицировано 90 млн человек и призвал страны не расслабляться. Рост смертности в ВОЗ связывают с тем, что многие решили, что «омикрон» не опасен и перестали соблюдать меры предосторожности.

«Ни одна страна не должна сдаваться или заявлять о полной победе над пандемией. Это очень опасный вирус, который на наших глазах продолжает эволюционировать», – предупредил Гебрейесус.

По его словам, очень важно и дальше выявлять новые мутации вируса.

Более того, раз вирус эволюционирует, меняться должны и вакцины, так как есть вероятность, что какая-либо новая мутация сможет «пробить» обеспеченную прививкой защиту, считает глава ВОЗ.

Многие страны ещё не прошли пик распространения омикрона, поэтому в ВОЗ призывают не отменять все меры контроля над вирусом в один момент, а делать это в зависимости от особенностей ситуации.

По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, каждая страна должна искать свою формулу. «Можно учиться на опыте других, можно изучать их стратегию, но не стоит копировать их действия».

Он также порекомендовал в случае необходимости быть готовым оперативно вернуть меры эпидконтроля.