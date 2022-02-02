В России премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки COVID

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CentralAsia (CA) - Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет, соответствующий документ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Письмо за подписью главы ведомства есть в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердил агентству источник в правоохранительных органах.

«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. ... 1.5. О размере разовых премий», - говорится в документе.

Все это, как отмечается в документе, делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей». Решение о подобных мерах было принято в том числе и с учетом циркуляции в стране штамма «омикрон».

Кроме того, вакцинация будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.

Есть в документе и поощрение для вакцинированных полицейских: после каждой прививки работающим в полиции положен дополнительный день отдыха.