Землю накрыла магнитная буря. Сколько она будет длиться?

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 2 и 3 февраля Землю накроют магнитные бури, вызванные облаком солнечной плазмы. Об этом сообщается на сайте американского Центра прогнозирования погоды.

Отмечается, что в феврале минимум 7 дней вспышки на Солнце будут влиять на самочувствие людей.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, возбуждение магнитоатмосферы и магнитные бури достигнут нашей планеты 2 февраля. Продолжатся они и 3 числа, передает портал «Доктор Питер».

«Подъем ожидается после 3:00 по Москве (6:00 по Бишкеку) 2 февраля, длиться он будет сутки, пик ожидается в полночь 3 февраля», — представили график ученые.

Облако плазмы Солнце выбросило еще 30 января, после вспышки средней силы, которая продолжалась 4 часа. 2 февраля солнечная плазма достигнет Земли. Затем последует небольшая передышка, а уже 5-6 февраля магнитная буря вернется на Землю. По мощности она будет примерно такой же, как и 2-3 февраля.

Еще несколько возмущений магнитоатмосферы возможны 10, 18 и 25 февраля. Но такие долгосрочные прогнозы неточны — они еще могут измениться. В том, что касается магнитных бурь, самым точным прогнозом астрономы называют прогноз на ближайшие часы, далее — дни.

В масштабах недель и месяца возможны ошибки. Например, январь изначально должен был оказаться довольно спокойным в плане магнитных возмущений. Однако рост геомагнитной активности ученые регистрировали больше полутора недель.

«Возмущения начали регистрироваться после новогодних каникул», — объяснили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Январь стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцем за последние несколько лет. Дело в том, что с начала года на Солнце начался рост активности. Изменения на нем видны фактически невооруженным глазом — конечно, если у вас не полярная ночь.

«На диске Солнца присутствуют сразу несколько крупных областей с солнечными пятнами, на изображении короны Солнца в этих местах видны яркие активные области с протяженными системами магнитных петель. Есть вероятность, что общая активность Солнца останется повышенной еще как минимум 1-2 месяца. Продолжение периода активности на более длительный срок маловероятно, так как Солнце находится пока на достаточно ранней стадии солнечного цикла и пик его активности ожидается не раньше середины будущего, 2023 года», — рассказали астрономы.

Снизить влияние магнитных бурь можно, изменив образ жизни. «Нужно высыпаться, больше находиться на свежем воздухе, следить за питанием, измерять артериальное давление и стараться избегать стрессовых ситуаций», - говорится в статье.