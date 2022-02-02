В США сообщили о кожных симптомах омикрон-штамма COVID-19

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CentralAsia (CA) - Симптомами заболевания омикрон-штаммом коронавируса могут стать проявляющиеся на коже симптомы, среди них сыпь, сухость и изменение цвета кожи. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает The Sun.

Так, по данным газеты, ученые обратили внимание на распространенность бледной, серой или синей кожи среди заболевших «омикроном», что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом. В CDC отметили, что этот признак является «предупреждающим», из-за чего следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Еще одним симптомом стало появление сыпи, которая может быть схожа с крапивницей, зудящей сыпью на ладонях или на стопах. Также стоит обратить внимание на появление потницы, она появляется в ходе повышенного потоотделения и замедленного ее испарения. Из-за этого закупориваются потовые железы и на коже начинается раздражение. В CDC добавили, что еще одним признаком «омикрона» становятся воспаленные пальцы ног красного цвета, что может сопровождаться отеком и зудом. Этот симптом способен сохраняться несколько недель, предупредили ученые.

В CDC также призвали обратить внимание на шелушение сухих губ, боль в них и сухую кожу на шее и передней части груди, наиболее подверженной влиянию солнечных лучей.

Ранее The Sun со ссылкой на экспертов, данные Национальной статистической службы Великобритании и результаты исследования команды ZOE Covid Symptom сообщала о четырех симптомах «омикрона», которые могут остаться незамеченными для заболевших. Издание указало, что такими признаками болезни стали утомленность, боль в мышцах и потеря аппетита, причем они могут проявиться с классическими симптомами болезни — потерей вкуса и обоняния, кашлем и высокой температурой.

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Сачин Награни предупредила, что усталость может быть вызвана иными причинами и не являться признаком заболевания коронавирусом. Она указала, что боль в мышцах и ломота могут быть вызваны чувством усталости.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. «Омикрон» выявили более чем в 100 странах.