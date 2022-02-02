Финляндия выделит 2 миллиона евро на укрепление потенциала Узгидромета

CentralAsia (UZ) - Финляндия одобрила выделение нашей стране гранта на реализацию проекта «Укрепление потенциала Узбекистана в сфере метеорологии», сообщает посольство Узбекистана в г.Риге.

Общая сумма гранта составляет 2 миллиона евро (2,24 миллиона долларов США). Период реализации – 2022-2025 годы.

Проектом предусматриваются модернизация потенциала Центра гидрометеорологической службы Узбекистан (Узгидромет), обучение сотрудников передовым навыкам, в том числе прогнозированию стихийных бедствий, повышение доступности информационных услуг в отрасли, поощрение адаптации к климатическим изменениям.

Исполнителем от финской стороны определен Финский метеорологический институт, от узбекской – Узгидромет.

Грант разработан с учетом требований Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Недавно Финляндия включила Узбекистан в перечень приоритетных партнеров в области политики поддержки развития в странах Центральной Азии в рамках своей новой Стратегии в отношении региона на период до 2024 года. Отмечается, что Финляндия намерена поддержать проекты по трем магистральным направлениям – верховенство закона, устойчивое экономическое развитие и усовершенствование управления природными ресурсами.

Планируемый общий объем содействия Узбекистану, а также Кыргызстану и Таджикистану составляет около 28 миллионов долларов (25 миллионов евро).