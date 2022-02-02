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В Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине примут участие 36 спортсменов из стран ЦА
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля в трех кластерах – Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

Предварительно в играх будет участвовать более 4 тыс. спортсменов из 95 стран мира. Разыграют 109 комплектов медалей.

В составе олимпийской команды Казахстана в Пекине выступают 34 спортсмена. Если брать по количеству дисциплин, то 87 лицензий. Большинство лицензий завоевано лыжниками – 35, конькобежцами – 12 и биатлонистами – 12.

По шорт-треку — 9, фристайл-могулу — 6, фристайл-акробатике — 4, прыжки на лыжах с трамплина — 4, горнолыжный спорт — 3, лыжное троеборье — 3.

Таджикские спортсмены не поедут на Олимпийские игры. В Национальном олимпийском комитете республики сообщили, что спортсмены из Таджикистана не смогли пройти квалификацию на Олимпиаду. Горные лыжи были единственным заявленным видом спорта.

«Двое отечественных спортсменов уже получили олимпийские стипендии, но из-за пандемии коронавируса пропустили лицензионные соревнования», - заявили в ведомстве.

Кыргызстан же на Олимпийских играх в Пекине представит всего один спортсмен — горнолыжник Максим Гордеев.

На Олимпиаде Узбекистан также представит всего один спортсмен. Он выступит в двух видах спорта — слалом и гигантский слалом.

По Туркменистану пока нет официальной информации.

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