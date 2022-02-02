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Первый блок-поезд с 70 контейнерами прибудет из Китая в Узбекистан к середине февраля

CentralAsia (UZ) -  30 января с российской железнодорожной станции Мыс-Чуркин до станции «Чукурсай» в Узбекистане отправлен первый контейнерный блок-поезд, прибывший из китайского порта Циндао, сообщает Министерство транспорта РУз.

Перевозка осуществляется в рамках проводимой совместно с АО «Узтемирйулконтейнер» и ОАО «РЖД Бизнес Актив» практической работы по новым направлениям контейнерных перевозок грузов из Китая. Ввиду логистических проблем, возникших во всем мире в связи с пандемией COVID-19, обострилась необходимость организации новых маршрутов грузоперевозок.

Блок-поезд имеет в своем составе 70 40‑футовых контейнеров с народнохозяйственными товарами, время прибытия которых от станции Мыс-Чуркин до станции Чукурсой составляет 11-12 дней.

Узбекистан выдвинул инициативу о формировании международной транспортно-логистической ассоциации ШОС. Это предложение является актуальным на фоне договоренностей по запуску нового транспортного коридора «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам- Кашгар», вдоль которого уже ведется строительство торгово-логистических центров, которые будут способствовать развитию транзитного потенциала и торгово-экономического межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС.

В 2020 году был сформирован первый регулярный международный грузовой поезд из 50 вагонов по маршруту Хэбэй Гаои (КНР) – Хоргос – Ташкент.

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