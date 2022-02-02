Адвокаты Дикого Армана выяснили, где находится криминальный авторитет

Арман Джумагалиев

CentralAsia (KZ) - Адвокаты криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, которого задержали 7 января по делу о массовых беспорядках в Алматы, установили его местонахождение, сообщает Informburo.kz.

С 1 на 2 февраля, по словам защитников, они получили информацию о том, что Армана Джумагельдиева в СИЗО нет.

«У нас была двоякая информация о том, что он в ИВС ДП Алматы, но утром сегодня там не подтвердили. После мы поехали в ДКНБ Алматы, в изолятор зашли, требовали представителя изолятора выйти к нам, там сказали: «Сегодня санитарный день». Никакой информации не предоставили. Потом поехали в центральный следственный изолятор Алматы, где мы к нему заранее записывались на 10:00 сегодня. Нам подтвердили, сотрудники спецчасти посмотрели базу и сообщили, что ночью с 1 на 2 февраля Армана Джумагельдиева вывезли с санкции прокурора в изолятор ДКНБ Алматы», – сообщил адвокат Талгат Есимов.

По его словам, им не пояснили, зачем Армана Джумагельдиева перевезли.

«Ранее мы договаривались, что на следующей неделе начнём следственные действия в этом изоляторе, где он находился. Более того, мы спрашивали, планируется ли его этапирование в другие изоляторы, нам говорили – нет. Мы считаем, что нас ввели в заблуждение – для чего, непонятно. Арман Джумагельдиев не скрывается», – отметил защитник.

Адвокаты 1 февраля в социальных сетях распространили сообщение о том, что местонахождение их подзащитного неизвестно.

«На наш взгляд, этот вывоз был после того, как сегодня члены следственной группы узнали, что Арман Джумагельдиев будет давать показания, не отказываться от дачи показаний, будет давать их для того, чтобы доказать свою невиновность. Не понимаю, как могут не знать следователи, помощники генпрокурора о том, что его вывозят. Мы даже не знаем, куда его вывезли. Прошу установить его местонахождение и нас оповестить», – говорил накануне второй адвокат Виктор Кривоносов.

11 января Арману Джумагельдиеву избрали меру пресечения. Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал двухмесячный арест подозреваемого.

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