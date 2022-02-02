Таджикистан и Турция планируют создать совместный инвестиционный фонд

CentralAsia (TJ) - Посол Таджикистана в Турции Ашрафджон Гулов провел 1 февраля переговоры с президентом управления по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции (KOSGEB) Хасаном Басри Куртом, на которых было рассмотрено создание совместного инвестиционного фонда, сообщает министерство иностранных дел РТ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и дальнейших шагах по реализации договоренностей, достигнутых на 11 заседании Межправительственной комиссии Таджикистана и Турции по экономическому сотрудничеству.

В частности собеседники обсудили договоренность о создании Совместного инвестиционного фонда для финансирования проектов малого и среднего бизнеса двух стран в Таджикистане, отмечается в сообщении МИД.

Было отмечено, что в Таджикистане 2022-2026 годы объявлены «Годом развития промышленности».

Стороны договорились разработать План мероприятий на основе Меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ и KOSGEB, подписанного на полях 11 заседания таджикско-турецкой межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству.

Согласно статистическим данным двусторонний торговый оборот между Таджикистаном и Турцией в 2021 году составил $390,5 млн.

Две страны установили дипломатические отношения 29 января 1992 года. На протяжении 30 лет между Таджикистаном и Турцией подписано более 70 двусторонних соглашений в различных областях.

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