Монгольская родословная перенесена в онлайн IT-инженерами

CentralAsia (MNG) - Монголы имеют долгую историю, которую вели родословную книгу. В век социального развития, прогресса и технологий существует законная потребность в инновациях в старомодном бумажном поведении.

В то время, когда традиционная генеалогия находится на грани утраты, монгольские IT-инженеры создали программное обеспечение для генеалогии, которое позволяет монголам и каждому домашнему хозяйству знать и увековечивать свою родословную.

Батхуяг Тэрбиш, основатель компании Ord Data Soft (ODS), занимающейся переводом генеалогического дизайна в электронную форму, и преподаватель Монгольского педагогического университета.

«Электронная система — это, одним словом, возможность для компьютера работать в интернет-среде. Сегодня банковская система, школы, таможня, искусство и музыка переходят в онлайн. Есть много систем и продуктов, которые являются яркими примерами этого. На международном уровне все стекаются к проектам электронных денег, таким как монеты и метаверы. Монголы умеют создать столько же, сколько и иностранные инженеры», — говорит он.

— Как сохранить генеалогию в системе?

« — Зайдите на dnadeed.com, выберите android или iphone и посмотрите инструкции по установке. После установки системы на телефон зайдите в раздел регистрации и зарегистрируйтесь и сохраните свою родословную. Доступ к нему также можно получить с ноутбука или настольного компьютера, подключенного к Интернету, на сайте dnadeed.com. Внутри системы в разделе Инструкции есть пост о том, как это сделать. И есть короткие записи, так что проблем нет», — сказал Т.Батхуяг.

— Как будем закикать информацию электронной генеалогии?

« — Сервер находится в Национальном Дата Центре. С обеспечительной стороной заключается дополнительный договор. Мы также разработали механизм, основанный на технологии блокчейн, для защиты нашей системы. С другой стороны, мы можем предупредить людей о необходимости надлежащей защиты своих паролей. Есть закон о неприкосновенности частной жизни. Принимается новый закон о личной тайне. По новому закону много информации было зарегистрировано в частном порядке. В связи с этим мы включили юридическое напоминание о необходимости вести электронную генеалогию. Вы также можете войти в приложение со своим адресом электронной почты и паролем, чтобы просмотреть свою генеалогию. Невозможно просмотреть информацию других людей».

«— Поскольку мы предоставляем бизнес-услуги, мы согласились предоставлять услуги за 40 000 тугриков ($ 14) в год. Мы решили предоставить нашим новым клиентам 50% скидку на 5-10 лет до 1 марта 2022 года».

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