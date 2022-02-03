В Монголии теперь рекордное количество женщин-послов

CentralAsia (MNG) - Это достижение является частью долгого пути к гендерному равенству во внешней политике Монголии.

В прошлом году Монголия отметила свое 110-летие как независимое государство. Наряду с этим современная Монголия отметила 110-летнюю историю национальной современной дипломатии. Помимо разработки внешней политики, министерство иностранных дел также внесло вклад в диверсификацию своей рабочей силы. Нынешний офис министерства иностранных дел назначил самое большое количество женщин-послов в истории современной Монголии.

На протяжении всей истории Монголии мужчины часто занимались государственными и иностранными делами. Историки и специалисты в области международных отношений пользуются обилием литературы о монгольских лидерах-мужчинах, начиная с 13-го века и Чингисхана. «Тайная история монголов» иллюстрирует политический и личный культ лидеров-мужчин, одно поколение за другим. В современной Монголии (начиная с монгольской революции 1911 г.) также много литературы о прошлых правителях Богдо-хан, Чойбалсан Хорлоо и Цэдэнбал Юмжаа, а затем о шести демократически избранных президентах.

Однако лишь в редких случаях – в основном в исторических народных сказках и анекдотах – можно найти упоминания об участии дочерей и жен этих вождей в идеологиях нациестроительства и политических дискуссиях. К сожалению, поскольку большая часть этой литературы издается на монгольском языке, а часть — на монгольском письме – монгол бичиг, круг читателей ограничен, особенно за границей.

Исторически хорошо известны монгольские женские фигуры, такие как биологическая мать Чингисхана Өэлун Хатан и его жена Бөртэ Ужин. Мандухай Цэцэн Хатан, известная как «Мандухай Мудрый», обладала интеллектом, мужеством и дальновидностью, которые помогли сформировать монгольскую политику по отношению к минским правителям и объединили враждующие монгольские племена. Однако эти женщины обычно появляются только на периферии более широкого исторического контекста. До недавнего времени женщина сама по себе почти никогда не была в центре внимания истории.

Книга Джека Уэзерфорда «Тайная история монгольских цариц: как дочери Чингисхана спасли его империю» — одно из наиболее критических произведений современной литературы, в которых подчеркиваются эти недостатки. Он отмечает, что попытка отнести монгольских женщин к историческим сноскам имеет давнюю историю. Как писал Уэзерфорд, «в неизвестный день в конце тринадцатого века неизвестная рука неуклюже вырезала часть текста из наиболее политически чувствительного раздела «Тайны монголов». По недосмотру или по злому умыслу цензор оставил одно короткое предложение изуродованного текста, которое намекало на то, что было удалено: «Вознаградим наше потомство женского пола».

Несмотря на эти исторические невзгоды, современная Монголия рисует другую картину. Женщины снова получили пространство и возможности для участия в политике и международных делах, при этом усилия по обеспечению гендерного равенства являются частью разработки политики.

Опыт демократизации Монголии в 1990-х годах вынудил политиков включать женщин в состав государственной дипломатии. В результате женщины начали предпринимать инициативы по увеличению своего присутствия на государственной службе, например, занимая дипломатические должности, служащие в миротворческих миссиях ООН, поступая в армию, избираясь членами парламента – все это внесло значительный вклад в укрепление дипломатии Монголии в целом.

19 января 2022 года парламент Монголии одобрил назначение МИД двух женщин-дипломатов. Послом в Южной Корее была назначена давний дипломат Сарантогос Эрдэнэцогт, а послом в Швейцарии – Гэрэлмаа Даваасурэн. До этого, в конце декабря 2021 года, Нямхуу Уламбаяр была назначена послом во Франции, став первой женщиной-дипломатом, возглавившей там монгольскую миссию. В качестве посла во Франции ее миссия также включает укрепление отношений с Испанией, Португалией, Монако и Андоррой.

Благодаря этим назначениям Монголия официально установила рекорд по количеству женщин-послов, работающих в данный момент. Торжественным тоном министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх — одна из женщин-дипломатов Монголии — заявила в Твиттере: «В истории монгольской дипломатии в Монголии сейчас самое большое количество женщин-послов — шесть из 31 посла».

Во время последней парламентской сессии бывший премьер-министр Батболд Сухбаатар заявил: «Я считаю, что назначение этих двух квалифицированных лиц является своевременным и эффективным. Но что еще более важно, поскольку страны продолжают бороться с экономическими последствиями глобальной пандемии COVID-19, я надеюсь, что вновь назначенные дипломаты инициируют реальные способы укрепления двусторонних экономических отношений между странами».

Поскольку монгольская дипломатия продолжает стремиться к мирному существованию, а также к равным возможностям и правам человека, включение женщин, особенно назначение женщин-послов, действительно является важной вехой. Гендерное равенство — это вопрос, который требует постоянных усилий и внимания со стороны Министерства иностранных дел, вооруженных сил и других ведущих секторов.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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