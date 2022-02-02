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Узбекистан импортировал из Казахстана в прошлом году 1 млн тонн цемента

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан в прошлом году импортировал в общей сумме 2,7 млн тонн цемента. Об этом сообщил Госкомстат РУз.

По данным статистического ведомства, в 2021 году из-за рубежа в Узбекистан было импортировано 2,7 млн тонн цемента на сумму 128,3 млн долларов.

Отмечается, что этот показатель на 206 тыс. тонн больше по сравнению с 2021 годом.

В 2021 году среди основных стран, импортировавших цемент в Узбекистан, лидирует Казахстан - 1,1 млн тонн.

Далее следуют Таджикистан, который ввез 816 тыс. тонн цемента, и Кыргызстан - 671 тыс. тонн цемента.

Также было завезено 58,1 тыс. тонн цемента из Ирана, 36,3 тыс. тонн - из Туркменистана и 502 тонн - из России.

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