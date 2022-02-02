экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Под Ташкентом построят мусорный полигон в 30 гектаров стоимостью $17 млн

CentralAsia (UZ) -  В Ахангаранском районе Ташкентской области построят новый мусорный полигон за $17 млн. Об этом стало известно 2 февраля из совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, посвященного задачам по сбору и переработке бытовых отходов в 2022 году.

Как отмечается, мусорный полигон воздвигнут на площади 30 га. Азиатский банк развития примет участие в строительстве, работы в данном направлении планируют начать в ближайшем месяце.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости включения в градостроительные нормы требований строительства современных пунктов сбора отходов на основе санитарно-гигиенических требований в проектах новых многоэтажных жилых домов.

Руководителям регионов поручили принять меры по захоронению отработавших свой ресурс полигонов бытовых отходов до 1 мая этого года.

Ранее Мирзиёев поручил довести охват сбора бытовых отходов до 95%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Под Ташкентом построят мусорный полигон в 30 гектаров стоимостью $17 млн
  • Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
  • В Узбекистане выступили за полную блокировку TikTok на территории страны


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com