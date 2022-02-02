Под Ташкентом построят мусорный полигон в 30 гектаров стоимостью $17 млн

CentralAsia (UZ) - В Ахангаранском районе Ташкентской области построят новый мусорный полигон за $17 млн. Об этом стало известно 2 февраля из совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, посвященного задачам по сбору и переработке бытовых отходов в 2022 году.

Как отмечается, мусорный полигон воздвигнут на площади 30 га. Азиатский банк развития примет участие в строительстве, работы в данном направлении планируют начать в ближайшем месяце.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости включения в градостроительные нормы требований строительства современных пунктов сбора отходов на основе санитарно-гигиенических требований в проектах новых многоэтажных жилых домов.

Руководителям регионов поручили принять меры по захоронению отработавших свой ресурс полигонов бытовых отходов до 1 мая этого года.

Ранее Мирзиёев поручил довести охват сбора бытовых отходов до 95%.