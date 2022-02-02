Участник Олимпиады из Узбекистана Комилжон Тухтаев прибыл в Янцин

Комилжон Тухтаев

CentralAsia (UZ) - Спортсмен из Узбекистана Комилжон Тухтаев, который примет участие в зимних Олимпийских играх Пекин-2022, прибыл в Янцин, где находится делегация страны.

Тухтаев, прошедший последний этап подготовки к Олимпийским играм в Италии, прибыл в Пекин прямо с Апеннинского полуострова.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить государство и всех наших соотечественников, которые поддерживают меня. Настрой боевой. Сейчас я адаптируюсь к погоде и приступаю к тренировкам», – сказал спортсмен.

Тухтаев будет защищать честь Узбекистана в горнолыжном спорте на зимних Олимпийских играх Пекин-2022. Он выступит в программах: гигантский слалом - 13 февраля и слалом - 16 февраля.