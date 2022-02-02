Минздрав Узбекистана отменил запрет на въезд для граждан стран Южной Африки

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана отменили запрет на въезд для иностранцев из государств Южной Африки. Распоряжение о снятии ограничений издали в Министерстве здравоохранения республики.

Ранее в Узбекистане действовали ограничения на въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Лесото, Эсватини (бывший Свазиленд), Танзании, а также Гонконга из-за распространения омикрон-штамма. «Данные ограничения отменяются», — отметили в Минздраве.

Ташкент также разрешил прилетающим из европейских стран гражданам не уходить на десятидневный карантин за своей счет. В то же время в республике сохраняется требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, введенное в начале января.

Омикрон-штамм коронавируса появился в Южной Африке в ноябре 2021 года. Несмотря на быстро введенные ограничения, к декабрю он распространился почти по всему миру, вытесняя предыдущий штамм дельта.