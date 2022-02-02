В Узбекистане школы и вузы вернут к традиционной форме обучения

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 7 февраля образовательный процесс в общеобразовательных школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях, академических лицеях и негосударственных образовательных учреждениях будет переведен на традиционную форму.

При этом все обучающиеся обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию, строго соблюдать правила личной гигиены и регулярно пользоваться антисептиками.

Как отмечает Минздрав Узбекистана, в последние дни заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране снижается.

В 35-43% случаев источником инфекции является больной член семьи или родственник, в 6-7% случаев соседи больного, в 10-12% случаев - общение в общественных местах и ​​в 4-5% случаях - коллеги. Заболеваемость среди детей детсадовского возраста (3-6 лет) ниже, чем среди детей того же возраста, находящихся на домашнем воспитании (в 3-3,5 раза).

Школьников и студентов отправили на онлайн-обучение с 24 января.