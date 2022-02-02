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В Узбекистане карантин по COVID-19 сокращён с 14 до 7 дней

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане срок карантина по коронавирусу сокращён с 14 до 7 дней. Такое решение принято с учётом мирового опыта.

Срок карантина для граждан, которые были в контакте с человеком, у которого был подтверждён коронавирус, сокращён в Узбекистане с 14 до 7 дней. Об этом со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19 сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Решение принято исходя из мирового опыта и с учётом того, что штамм «омикрон» коронавируса имеет более короткий инкубационный (скрытый) период.

Ранее сообщалос, что согласно этому же решению учебные заведения страны возобновят обучение в очной форме с 7 февраля.

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