Путин написал статью о стратегическом партнерстве России и Китая

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для китайского информационного агентства «Синьхуа» в преддверии своего визита в страну. Она опубликована на сайте Кремля.

«Наши страны — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее», — пишет Путин в статье.

Отношения России и КНР основываются «на равноправии, учете интересов друг друга, свободе от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого».

«Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог. Несмотря на вызванные пандемией коронавируса трудности, стремимся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, расширять гуманитарные обмены», — указывает глава государства.

Путин обратил внимание, что:

- по итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился более чем на треть, превысив рекордные $140 млрд. «Уверенно движемся к поставленной цели — довести объем торговли до 200 млрд долларов в год. Реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. В частности, в «портфеле» Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству — 65 проектов на сумму свыше 120 млрд долларов», — сообщил президент. Речь идет о сотрудничестве в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство;

- страны увеличивают расчеты в национальных валютах, формируют механизмы, чтобы нивелировать негативное влияние односторонних санкций. «Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчетах и платежах», — напомнил он;

- Россия и Китай планируют реализовать несколько крупных энергетических проектов. Среди них — строительство четырех новых энергоблоков для китайских АЭС, начавшееся в прошлом году. «Все это существенно укрепляет энергетическую безопасность КНР и Азиатского региона в целом», — считает российский лидер;

- «широкое поле возможностей» страны видят в развитии партнерства в освоении космоса, в том числе в использовании национальных навигационных систем и реализации проекта Международной научной лунной станции;

- Россия и КНР выступают за сохранение «открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы», а также за перезапуск глобальных цепочек поставок. Российская инициатива о «зеленых коридорах» в торговле, предложенная еще в марте 2020 года и исключающая любые санкции, — «хорошее подспорье для преодоления экономических последствий пандемии».

Путин в статье отметил и «важную стабилизирующую роль» Москвы и Пекина «в современной, далеко не простой, международной обстановке», они «способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений», желая придать ей «более справедливый, инклюзивный характер». «Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой — Устав ООН», — добавил президент.

Он выразил признательность КНР за содействие в налаживании производства в стране российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В заключение глава государства поздравил китайцев с Праздником весны и пожелал здоровья, благополучия и успехов.

Путин прибудет в Пекин 4 февраля по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства поприсутствует на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

В январе агентство Bloomberg сообщало о возможной просьбе Си Цзиньпина к российскому лидеру не вторгаться на Украину во время Олимпиады. Китайский лидер стремится укрепить авторитет перед выборами, и кризис в Европе — «последнее, что ему нужно», указывало агентство. По данным Bloomberg, в этой связи МИД Китая напомнил об обязанности стран соблюдать «олимпийское перемирие» — период, начинающийся за семь дней до начала Игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия Паралимпиады. 4–20 февраля в Пекине состоятся Олимпийские игры, а 4–13 марта — Паралимпийские.

Пекин назвал сообщение о просьбе по Украине провокацией и попыткой подорвать проведение Олимпиады.