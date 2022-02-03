За сутки в Монголии выявили 694 случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 448 тыс. 96.

Из новых случаев 428 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 266 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 223 пациента находится в легком, 4 тыс. 953 — в среднем, 768 — в тяжелом и 83 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умер 1 человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 43.

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