В Казахстане за сутки выявили свыше 7,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 тыс. 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 1549;

- Карагандинская область — 1201;

- город Нур-Султан — 907;

- Павлодарская область — 758;

- Акмолинская область — 607;

- Костанайская область — 503;

- Северо-Казахстанская область — 369;

- Алматинская область — 358;

- Западно-Казахстанская область — 351;

- Восточно-Казахстанская область — 310;

- Актюбинская область — 247;

- Атырауская область — 149;

- Жамбылская область — 123;

- город Шымкент — 75;

- Мангистауская область — 67;

- Кызылординская область — 48;

- Туркестанская область — 34.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 253 тыс. 759 заболевших коронавирусом.

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