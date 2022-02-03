В Казахстане за сутки выявили свыше 7,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 тыс. 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 1549;
- Карагандинская область — 1201;
- город Нур-Султан — 907;
- Павлодарская область — 758;
- Акмолинская область — 607;
- Костанайская область — 503;
- Северо-Казахстанская область — 369;
- Алматинская область — 358;
- Западно-Казахстанская область — 351;
- Восточно-Казахстанская область — 310;
- Актюбинская область — 247;
- Атырауская область — 149;
- Жамбылская область — 123;
- город Шымкент — 75;
- Мангистауская область — 67;
- Кызылординская область — 48;
- Туркестанская область — 34.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 253 тыс. 759 заболевших коронавирусом.