В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 23 человека

CentralAsia (KZ) - За 2 февраля в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии скончались 23 человека, передает оперативный штаб.
По данным Минздрава, от коронавируса с подтвержденным ПЦР умерли 17 человек. Еще шесть человек скончались от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.
На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 126 тыс. 829 человек (125 тыс. 631 КВИ+ и 1 тыс. 198 КВИ-), из них в стационарах находится 10 тыс. 192 пациента, на амбулаторном уровне – 116 тыс. 637 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 434 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 84 пациента.
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