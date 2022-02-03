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В Ташкенте презентована форма спортсменов для зимних Олимпийских игр (фото)

CentralAsia (UZ) -  Компания 7SABER, которая предоставила делегации Узбекистана спортивную форму на летних Олимпийских играх Токио-2020, также подготовила новую форму и для спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Об этом сообщили в НОК Узбекистана.

«Для 7SABER является большой честью вот уже второй раз выступать спонсором олимпийской делегации нашей республики, и я искренне надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено», - сказал сооснователь и глава бренда Ораз Абдуразаков.

Отмечается, что на производство экипировки не было затрачено никаких бюджетных средств.

На этих Олимпийских играх Узбекистан будет представлять единственный спортсмен - Комилжон Тухтаев, который выступит в горнолыжном спорте в дисциплинах слалом и гигантский слалом.

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