В Ташкенте презентована форма спортсменов для зимних Олимпийских игр (фото)

- Узбекистан, спорт
- 10:15, 03 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Компания 7SABER, которая предоставила делегации Узбекистана спортивную форму на летних Олимпийских играх Токио-2020, также подготовила новую форму и для спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Об этом сообщили в НОК Узбекистана.
«Для 7SABER является большой честью вот уже второй раз выступать спонсором олимпийской делегации нашей республики, и я искренне надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено», - сказал сооснователь и глава бренда Ораз Абдуразаков.
Отмечается, что на производство экипировки не было затрачено никаких бюджетных средств.
На этих Олимпийских играх Узбекистан будет представлять единственный спортсмен - Комилжон Тухтаев, который выступит в горнолыжном спорте в дисциплинах слалом и гигантский слалом.