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Казахстанские депутаты согласились работать пять лет без повышения зарплаты
ktk.kz
ktk.kz

CentralAsia (KZ) -  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана заявили, что не будут выступать против пятилетнего моратория на повышение своих зарплат, сообщает телеканал КТК.

«Заработная плата - карточка находится у супруги. Она говорит, что 630-650 тыс. тенге (около $1,5 тыс.) падает. С учетом того, что мы мясо получаем из аула - родственники отправляют, вы знаете, что инфляция, цены растут. Поэтому можно сказать, что мы живем от зарплаты к зарплате», - заявил мажилисмен Ерлан Саиров.

Мораторий на повышение коснется также зарплат министров и акимов всех уровней. Он вступил в силу накануне. Такое решение принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посчитав, что оплата труда у этих служащих вполне достаточная. А вот зарплата рядовых бюджетников, напротив, должна расти, но при условии, если будет возможность.

Активно обсуждать вопрос зарплат начали еще в конце года. Тогда страна узнала, что министры в среднем получают 900 тыс. тенге ($2 тыс. 76), а акимы областей с опытом на госслужбе - 1 млн 800 тыс. ($4 тыс. 145).

По словам депутатов Мажилиса, их зарплата варьируется от 500 до 800 тыс. тенге ($1 тыс. 150- $1 тыс. 842). Но даже в условиях сильной инфляции недовольства заморозкой окладов никто из законодателей не выразил.

«Нынешняя заработная плата, в принципе, более чем достаточна. Потому что до этого на предыдущих должностях я такую зарплату не получал. Так что мне она более чем приличная. Я считаю, что достаточная для жизни, для существования, а также для реализации своих идей», - отметил депутат Елнур Бейсенбаев.

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