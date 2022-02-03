В Таджикистане за сутки выявили 5 случаев COVID-19

- Таджикистан, общество
- 10:53, 03 февраля 2022
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CentralAsia (TJ) - За 2 февраля в Таджикистане выявлено 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав. Количество излечившихся больных COVID-19 составило 11 человек.
На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 331 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 168 человек (99,1%).
Официальное число смертей не меняется несколько месяцев - 124 человека.
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