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В Таджикистане за сутки выявили 5 случаев COVID-19

CentralAsia (TJ) -  За 2 февраля в Таджикистане выявлено 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав. Количество излечившихся больных COVID-19 составило 11 человек.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 331 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 168 человек (99,1%).

Официальное число смертей не меняется несколько месяцев - 124 человека.

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Коронавирус в Таджикистане
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