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В Таджикистане от COVID-19 вакцинированы 80% взрослого населения

CentralAsia (TJ) -  Около 80% взрослого населения Таджикистана вакцинированы от коронавируса по состоянию на 1 февраля текущего года.

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны, иммунизацию от коронавируса прошли 4 млн 594 тыс. 703 человека, или 79,7% взрослого населения страны.

Вторую дозу вакцины к указанной дате получили 3 млн 902 тыс. 269 из числа взрослого населения страны, или 67,7%.

Иммунизация против COVID-19 в Таджикистане лицам старше 18 лет является обязательной.

Вакцинация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

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Коронавирус в Таджикистане
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