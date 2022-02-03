В России разработали методику определения трех подвидов штамма «омикрон»

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CentralAsia (CA) - Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали лабораторную методику по определению трех линий омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В конце 2021 года в Институте Эпидемиологии был разработан набор праймеров и зондов для детекции двух мутаций геновариантов «дельта» и четырех мутаций геноварианта «омикрон». Эта панель и стала основой для определения трех линий геноварианта «омикрон»: BA.1, BA.2 и BA.3», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени, что позволяет уже в течение нескольких часов получить достоверный результат.

Новая разработка ученых ЦНИИ Эпидемиологии идентифицирует все известные на сегодня линии варианта «омикрон», отметили в ведомстве.

«При этом при определении одной из ключевых мутаций N501Y для геноварианта «омикрон» существует возможность дифференциации линий BA.1 и ВА.2 по трем мутациям - del69-70, del143-145 и ins214», - пояснили в пресс-службе. Там добавили, что для выявления отличий между линиями BA.1 от BA.3 требуется дополнительная разработка, которая сейчас ведется учеными.

В декабре 2021 года генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что в научных организациях Роспотребнадзора разработали тест, с помощью которого можно выяснить, заражен человек с коронавирусом штаммом «омикрон» или нет.

По его словам, такие тест-системы не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют омикрон-штамм. Он также указал, что эти тест-системы на тот момент еще проходили лабораторные исследования, после которых их можно регистрировать и начать применять.