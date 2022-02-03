экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России разработали методику определения трех подвидов штамма «омикрон»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали лабораторную методику по определению трех линий омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В конце 2021 года в Институте Эпидемиологии был разработан набор праймеров и зондов для детекции двух мутаций геновариантов «дельта» и четырех мутаций геноварианта «омикрон». Эта панель и стала основой для определения трех линий геноварианта «омикрон»: BA.1, BA.2 и BA.3», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени, что позволяет уже в течение нескольких часов получить достоверный результат.

Новая разработка ученых ЦНИИ Эпидемиологии идентифицирует все известные на сегодня линии варианта «омикрон», отметили в ведомстве.

«При этом при определении одной из ключевых мутаций N501Y для геноварианта «омикрон» существует возможность дифференциации линий BA.1 и ВА.2 по трем мутациям - del69-70, del143-145 и ins214», - пояснили в пресс-службе. Там добавили, что для выявления отличий между линиями BA.1 от BA.3 требуется дополнительная разработка, которая сейчас ведется учеными.

В декабре 2021 года генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что в научных организациях Роспотребнадзора разработали тест, с помощью которого можно выяснить, заражен человек с коронавирусом штаммом «омикрон» или нет.

По его словам, такие тест-системы не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют омикрон-штамм. Он также указал, что эти тест-системы на тот момент еще проходили лабораторные исследования, после которых их можно регистрировать и начать применять.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В США сообщили о кожных симптомах омикрон-штамма COVID-19
  • За сутки в Монголии выявили 694 случая COVID-19
  • В Казахстане за сутки выявили свыше 7,6 тыс. случаев COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com