экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявлено 926 новых случаев коронавируса и 188 случаев пневмонии

CentralAsia (UZ) -  За сутки 2 февраля количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 226 036 (+926), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана.

За сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 575.

У 188 человек, обратившихся накануне за медицинской помощью, была диагностирована пневмония.

В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 279 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, 210 926 (+279), показатель выздоровления - 93%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • США запускают программу стоимостью $10 млн для увеличения занятости молодежи в Узбекистане
  • Компания Jade Gas забурила две скважины МУП в Монголии
  • АБР за три года реализует в Узбекистане 27 проектов почти на $3 млрд


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com