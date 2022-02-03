За сутки в Узбекистане выявлено 926 новых случаев коронавируса и 188 случаев пневмонии

- Узбекистан, общество
- 12:07, 03 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - За сутки 2 февраля количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 226 036 (+926), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана.
За сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 575.
У 188 человек, обратившихся накануне за медицинской помощью, была диагностирована пневмония.
В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 279 пациентов.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, 210 926 (+279), показатель выздоровления - 93%.
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