США поставит в Узбекистан к сентябрю еще 5 миллионов доз вакцин против коронавируса

16+
Подписка
Реклама
Пресс-центр
Об издании
Контакты
Чужой компьютер
Забыл пароль?
Регистрация
Главная
Азия и мир
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
[РУС]
[ENG]
[КЫРГ]
3 февраля 2022
Главная
Азия и мир
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
экономика
общество
политика
новости компаний
происшествия
спорт
Сводка по коронавирусу:
12:00, 3 февраля
Всего:
226036
Вылечены:
210926
Умерли:
1575
Узбекистан
,
общество
12:15, 03 февраля 2022
Просмотров: 357
CentralAsia (UZ)
-
За событиями следите в Телеграм-канале
@centralasiamedia
.
0
Поделиться
0
Твиттер
0
ВКонтакте
0
Поделиться
357
Просмотры
В Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине примут участие 36 спортсменов из стран ЦА
В Узбекистане карантин по COVID-19 сокращён с 14 до 7 дней
В Узбекистане школы и вузы вернут к традиционной форме обучения
Самое читаемое
Адвокаты Дикого Армана выяснили, где находится криминальный авторитет
(23587)
Под Ташкентом на обочине дороги обнаружили мертвого питона
(видео)
(21460)
Появилось видео, как женщина в Ташкенте бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем
(20311)
Землю накрыла магнитная буря. Сколько она будет длиться?
(15646)
Дарига Назарбаева находится в Дубае, – СМИ
(10081)
Граждане Кыргызстана пытались незаконно вывезти из Узбекистана более $1,6 млн наличными
(видео)
(8595)
точка зрения
В США сообщили о кожных симптомах омикрон-штамма COVID-19
Китайские ученые создали нейросеть для искусственного оплодотворения
Энергоколлапс 2022: Эксперт рассказал, почему электроснабжение в Казахстане зависит от Узбекистана и Кыргызстана
Курс валют
490.28
434.11
68.25
5.69
12.78
11.30
1.78
0.15
3286.53
2888.39
446.81
42.81
4.17
3.50
0.53
0.06
архив
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на
CentralAsia
, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5
canews@asia.com