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АБР за три года реализует в Узбекистане 27 проектов почти на $3 млрд

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 2 февраля, в Ташкенте заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, сообщает пресс-служба МИВТ РУз.

Отмечалось, что портфель проектов АБР в стране, стоимость которого составляет более $10 млрд, является крупнейшим среди всех других партнеров по развитию.

В рамках бизнес-плана страновых операций АБР на 2022-2024 годы в Узбекистане запланирована реализация 27 проектов на сумму $2,8 млрд, из которых в 2022 году будет реализовано 3 проекта стоимостью $524 млн.

Стороны также выразили готовность проработать возможности для расширения внедрения инструментов ГЧП в сферах водоснабжения, модернизации сетей распределения электроэнергии, здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры.

По итогам переговоров достигнуты договоренности по активизации взаимодействия по ряду направлений, являющихся приоритетными для обеих сторон.

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