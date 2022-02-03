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Джеки Чан пронес олимпийский факел по Великой китайской стене. Фото
Джеки Чан
Джеки Чан

CentralAsia (CA) -  Суперзвезда голливудских боевиков родом из Гонконга Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня Игр-2022 в Пекине, сообщает Reuters.

Джеки Чан был среди почетных гостей второго дня эстафеты, несших олимпийский факел на вершине Великой китайской стены. Во время эстафеты его приветствовали все китайские олимпийские медалисты.

«Я проснулся в 4 утра. Это моя четвертая Олимпиада. Я очень счастлив. Мне также холодно!» - сказал актер после пробежки вдоль стены.

Reuters
Reuters

Бадалин, участок стены, который чаще всего посещают туристы, находится в 70 км к северо-западу от центра Пекина, в районе Яньцин, недалеко от мест проведения Олимпийских игр по горным лыжам. Он был построен около 1500 года нашей эры, во времена правления династии Мин.

Reuters
Reuters

Позже факел будет доставлен в Чжанцзякоу в соседней провинции Хэбэй, где пройдет большинство олимпийских соревнований. Эстафета завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия.

Зимние Олимпийские игры - 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Накануне началась церемония старта эстафеты олимпийского огня. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР. Отмечается, что в эстафете примут участие более 1 тыс. факелоносцев, она продлится три дня.

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