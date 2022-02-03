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Годовой товарооборот Таджикистана с Казахстаном впервые перевалил за 1 млрд долларов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Двусторонний торговый оборот между Таджикистаном и Казахстаном в 2021 году составил около $1,2 млрд, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Казахстан стал второй после России страной – торговым партнером Таджикистана, которому удалось перешагнуть рубеж в миллиард долларов.

Таджикско-казахский товарооборот в минувшем году вырос почти на 30%. В его структуре более $820 млн приходится на поставки товаров и з Казахстана, а 360 млн – на экспорт Таджикистана.

В минувшем году, по официальным статистическим данным, Таджикистан импортировал около 1 млн тонн пшеницы и муки. За счет собственной пшеницы наша республика может обеспечить только около трети своих потребностей в муке.

Кроме того, порядка 90% сжиженного газа, на котором работает более 60% автотранспорта в Таджикистане, доставляются из Казахстана.

К главным статьям импорта из Казахстана также относятся мука и пшеница, сжиженный газ, мучные изделия, жиры и масла животного и растительного происхождения, сера, мыло, поверхностно-активные органические вещества и штукатурные материалы.

В достаточно больших объемах ввозятся также нефтепродукты, прокаты черных металлов, продукция неорганической химии.

Таджикистан поставляет в Казахстан хлопок, алюминий и изделия из него, руды, шлак, золу, плодоовощную продукцию, а также текстильные материалы.

Доля товарооборота с Казахстаном в прошлом году составила пятую часть внешнеторгового оборота Таджикистана, который приблизился к $6,4 млрд.

Главным торговым партнером Таджикистана остается Россия (более $1,3 млрд).

Товарооборот с Китаем составил $840 млн, с Узбекистаном - $450 млн.

Таджикистан в прошлом году имел торговые отношения с 120 странами мира, около 50% торговли приходится на 10 стран СНГ.

Торговый баланс сложился отрицательный: свыше 2,1 млрд. – экспорт и $4,2 млрд. – импорт.

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