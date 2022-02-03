В горах под Ташкентом построят всесезонный курорт стоимостью $269 миллионов

CentralAsia (UZ) - В Министерстве туризма и спорта Узбекистана прошла пресс-конференция по случаю реализации проекта строительства международного всесезонного курорта «Бельдерсай-Чимган-Нанай» и презентации первого генпроекта комплексного развития Бостанлыкского района Ташкентской области.

Планируется строительство всесезонного курорта международного уровня на 6 тысяч туристических мест. На территории горного массива Чимгана предусмотрено строительство более 20 видов развлечений, канатных дорог, различных аттракционов и 11 лыжных трасс с различными уровнями сложности и с общей протяженностью 20 км.

Туристическая зона Чимган будет состоять из трех станций, наивысшая из которых расположится на высоте 3 309 м и будет является самой высокой точкой в странах Центральной Азии с использованием канатной дороги. Мастер-план и экономическая модель комплекса были разработаны консорциумом французских компаний.

В проект вкладываются средства французского казначейства, прямых иностранных и местных инвестиций. Общий объем инвестиций в проект составит 269 млн долларов.