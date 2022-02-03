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Компания Talon Energy проведет оценку воздействия метана на окружающую среду Монголии, — Natural Gas World

CentralAsia (MNG) -  Австралийская компания Talon Energy и ее партнер Telmen Resource в проекте по добыче метана из угольных пластов Гурвантэс XXXV в Монголии, получили одобрение правительства Монголии на проведение оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС), сообщила Talon 3 февраля.

В результате одобрения ОВОС Telmen прибудет на площадку в ближайшие недели, чтобы завершить окончательную подготовку площадки, а первая программа бурения Гурвантэс XXXV, как ожидается, начнется в конце февраля — начале марта.

Программа бурения будет включать завершение четырех полностью испытанных скважин с колонковым кернением в западной части проектной зоны Гурвантэс XXXV.

«Бурение — это первый шаг в процессе перевода независимо сертифицированных валовых перспективных ресурсов в 5,96 трлн футов3 на условные ресурсы», — сказала Talon Energy. «Это станет важной вехой в потенциальном создании газового проекта мирового класса рядом с одним из самых важных мировых газовых рынков в Китае».

Проект занимает площадь 8 400 км2 и расположен примерно в 20 км от китайско-монгольской границы, недалеко от газотранспортной и газораспределительной сети Северного Китая.

Программа разведки в основном финансируется за счет соглашения между Telmen и Talon. Соглашение требует, чтобы Talon потратила 4,65 млн долларов, чтобы получить 33%-ную рабочую долю в контракте о разделе продукции. Telmen останется оператором в соответствии с условиями соглашения о передаче земли.

В декабре компания Tamaska Oil and Gas, зарегистрированная в Сиднее, подписала соглашение о приобретении Telmen.

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