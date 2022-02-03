Французские врачи награждены монгольской медалью «Найрамдал»

CentralAsia (MNG) - Указом президента Монголии У.Хурэлсух врачи Центральной больницы Орлеана, Франция, Жан-Франсуа Виала, Бэртран Мюкенштарм, Лоран Брэтт и г-жа Сабин Рено награждены медалью «Найрамдал» (медаль Дружбы).

Награда была вручена французским врачам Чрезвычайным и Полномочным послом Монголии во Франции г-жой У.Нямхуу 1 февраля в посольстве в Париже.

Эти врачи сотрудничают с Монгольским Национальным центром травматологии и ортопедии с 2000 года. Каждый год они приезжают в Монголию для проведения обследований, обучения врачей и медсестер передовым методам современной медицины и принимают своих монгольских коллег во Франции для углубления их профессиональных навыков.

В тот же день указом Президента Монголии переводчик французского языка Рэнчингийн Мөнхзул, глава неправительственной организации «Уурдийн Монгол» во Франции Баярсайханы Эрдэнэхуяг были награждены орденом «Алтан гадас» (орден Полярной звезды), — передает ИА Монцамэ.

Напомним, что Р.Мөнхзул внесла большой вклад в перевод и публикацию избранных произведений лучших монгольских писателей, произведений современных поэтов и писателей, таких как Г.Аюурзана и Л.Өлзийтөгс на французский язык. Б.Эрдэнэхуяг был награжден орденом «Полярная звезда» в знак признания его ценного вклада в популяризацию истории, культуры, традиций, обычаев, монгольских ремесел и национального производства не только во Франции, но и во многих европейских странах.

Посол У.Нямхуу поздравила всех присутствующих на церемонии награждения с первым днем весеннего месяца Года Водяного тигра и отметила важную роль творческих людей в развитии двусторонних отношений и сотрудничестве в присутствии, пожелав их успехов в их работе.

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