«Талибан» отвергает свою причастность к беспорядкам в Казахстане

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CentralAsia (CA) - Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» отвергает обвинения в том, что боевики радикалов могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана в начале января. Об этом заявил на своей странице в Twitter назначенный талибами заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

«Ряд СМИ цитирует российских официальных лиц, заявивших, что некоторые выходцы из Афганистана также принимали участие в беспорядках в Казахстане. Мы решительно отвергаем подобные утверждения. «Исламский эмират Афганистан» никому не позволяет и не позволит использовать афганскую территорию в ущерб какой-либо другой стране или вмешиваться в дела других государств, и никаких доказательств этому не было», - указал представитель талибов.

Вместе с тем Муджахид напомнил, что талибы с самого начала призывают к «разумному и мирному решению проблем в Казахстане», в очередной раз отметив, что «с территории Афганистана не исходит каких-либо угроз в отношении других стран».

10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что иностранные боевики, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, а также с Ближнего Востока, участвовали в массовых беспорядках в Казахстане.

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Правительство вскоре было отправлено в отставку. Однако протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в грабежи и мародерство, центром которых стал город Алматы. На всей территории страны был введен режим ЧП. После просьбы президента Токаева ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев для наведения порядка в стране. 13 января президент объявил о завершении антитеррористической операции в большинстве регионов страны.