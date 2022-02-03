Казахстан ограничил доступ к госзакупкам для поставщиков из стран ЕАЭС

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CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана приняло постановление «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима», которое ограничивает доступ к госзакупкам поставщиков из стран Евразийского экономического Союза, передает Orda.kz.

«Документ позволит обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранение рабочих мест и, в целом, придаст стимул для дальнейшего развития отечественных отраслей легкой, мебельной промышленности и машиностроения», – заявлено на сайте премьер-министра.

Ограничения будут действовать в течение двух лет.

В список товаров, которые изымут из национального режима, вошли:

• лифты;

• траволаторы;

• эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки;

• автоматизированные газораспределительные станции;

• комплектные распределительные устройства и подстанции среднего и низкого напряжения;

• открытые распределительные устройства;

• комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, с цифровой релейной защитой и цифровым управлением;

• цифровые устройства РЗА;

• высоковольтные выключатели и разъединители;

• комбайны;

• тракторы;

• седельные тягачи;

• автобусы;

• легковые и грузовые автомобили;

• спецтехника;

• счётчики подачи газа, жидкостей и электроэнергии.

В связи с постановлением, базирующиеся в ЕАЭС предприятия могут участвовать в казахстанских госзакупках на равных условиях с местными компаниями.

В ЕАЭС входят: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

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