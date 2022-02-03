Казахстан ограничил доступ к госзакупкам для поставщиков из стран ЕАЭС

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана приняло постановление «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима», которое ограничивает доступ к госзакупкам поставщиков из стран Евразийского экономического Союза, передает Orda.kz.
«Документ позволит обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранение рабочих мест и, в целом, придаст стимул для дальнейшего развития отечественных отраслей легкой, мебельной промышленности и машиностроения», – заявлено на сайте премьер-министра.
Ограничения будут действовать в течение двух лет.
В список товаров, которые изымут из национального режима, вошли:
• лифты;
• траволаторы;
• эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки;
• автоматизированные газораспределительные станции;
• комплектные распределительные устройства и подстанции среднего и низкого напряжения;
• открытые распределительные устройства;
• комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, с цифровой релейной защитой и цифровым управлением;
• цифровые устройства РЗА;
• высоковольтные выключатели и разъединители;
• комбайны;
• тракторы;
• седельные тягачи;
• автобусы;
• легковые и грузовые автомобили;
• спецтехника;
• счётчики подачи газа, жидкостей и электроэнергии.
В связи с постановлением, базирующиеся в ЕАЭС предприятия могут участвовать в казахстанских госзакупках на равных условиях с местными компаниями.
В ЕАЭС входят: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия.