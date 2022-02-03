В Узбекистане два блогера с очень разными взглядами наказаны за свободу слова - The Diplomat

CentralAsia (UZ) - На прошлой неделе два блогера в Узбекистане, Фозилходжа Орифходжаев и Миразиз Базаров, были заключены в тюрьму.

Фозилходжа Орифходжаев известен своими противоречивыми заявлениями по религиозным вопросам, а второй известен своими обвинениями в коррупции в адрес узбекского правительства и призывами к исключению из Уголовного кодекса статьи за «мужеложство».

Главный редактор издания The Diplomat, Кэтрин Путтс, пишет, что приговор двум блогерам свидетельствует о нетерпимости узбекского правительства как к прогрессивным, так и к консервативным блогерам.

Фозилходжа Орифходжаев 26 января признан виновным признан виновным по пункту «г» части 3 статьи 244-1 («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку») Уголовного кодекса Узбекистана, и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Основанием для этого наказания послужил пост Орифходжаева в Facebook от 6 марта 2021 года. В своем посте блогер высказал свое мнение о том, правильно ли поздравлять представителей других религий с их религиозными праздниками. Но Орифходжаева арестовали через несколько месяцев после написания поста.

Сообщалось, что Орифходжаева арестовали после словесной перепалки с блогером Аброром Абдуазимовым (известен как Аброр Мухтор Али). 26 июня Орифходжаев отправился в мечеть «Тухтабой» в Алмазарском районе Ташкента, где Абдуазимов читал проповедь, и назвал его «двуличным». 28 июня блогера вызвали в органы внутренних дел, обвинили в мелком хулиганстве, забрали мобильный телефон и задержали. В тот же день суд назначил ему административный арест на 15 суток.

Имя Аброра Абдуазима также фигурирует в деле Миразиза Базарова, еще одного блогера, недавно приговоренного к тюремному заключению. Базаров — блогер и правозащитник, известный своей открытой критикой узбекского правительства и призывами к декриминализации однополых отношений в Узбекистане.

В марте 2021 года группа неизвестных избила блогера перед его домом. В тот день Базаров собирался провести очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, но его пришлось отменить – на участников напали несколько десятков неизвестных. До этого блогер выступал за отмену уголовного наказания за гомосексуальность, которое до сих пор существует в Узбекистане. В соцсетях неизвестные распространили слухи, что организованное блогером мероприятие – собрание узбекистанского ЛГБТ-сообщества.

Пока Базарова госпитализировали с тяжелыми травмами, в Ташкентском городском управлении внутренних дел обвинили самого блогера. Суд над Базаровым основывался на иске четырех лиц. Это вышеупомянутый блогер Абдуазимов, Шухрат Мусаев, известный своим каналом на YouTube, Абусолих Салимов, блогер, работающий в сети Telegram, и учитель школы № 110 в Ташкенте.

Согласно сообщениям, учителя заявляли, что оскорбились на одно из видео Базарова, размещенное в октябре 2020 года в TikTok. На видео блогер говорил, что «школа – это место, где старые рабыни и неудачницы учат детей быть рабами и неудачниками».

21 января Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента приговорил Базарова, который до сих пор находится под домашним арестом, к трем годам ограничения свободы. Суд признал блогера Миразиза Базарова виновным по пункту «г» части 3 статьи 139 («Клевета из корыстных или иных низменных побуждений») Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил его к ограничению свободы на три года.

По мнению автора статьи, дело этих двух блогеров свидетельствует об ограничении свободы слова в Узбекистане и сохранении государственного контроля за свободой слова и выражения мнений.