Узбекистан экспортировал в прошлом году шелка на $87 млн

CentralAsia (UZ) - В прошлом году Узбекистан экспортировал шелк и шелковые изделия в 18 зарубежных стран.

По данным Госкомстата Узбекистана, общая стоимость шелка, проданного в страны дальнего зарубежья в 2021 году, составила 87,5 млн долларов, что на 12,4 млн долларов больше стоимости экспортированного в 2020 году.

Согласно официальным данным, Китай является лидером по закупке узбекского шелка. В прошлом году страна закупила у Узбекистана шелка на 38 миллионов долларов (43 процента его экспорта).

Среди импортеров шелка Кыргызстан занимает второе место (16,2 миллиона долларов или 18,5 процента), а Таджикистан - третье место (12,6 миллиона долларов или около 14,5 процента).

Среди стран, покупающих шелк из Узбекистана, Вьетнам (8,7 млн долларов), Иран (6,7 млн долларов), Объединенные Арабские Эмираты (1,8 млн долларов), Индия (1,7 млн долларов), Южная Корея (897 тыс. долларов), Афганистан (340 тыс. долларов), Туркменистан (265 тыс. долл.), Турция (131 тыс. долл.), Пакистан (66 тыс. долл.), Казахстан (20 тыс. долл.), Россия (17 тыс. долл.), Франция (4,2 тыс. долл.) и другие страны.