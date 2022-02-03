Обвинять кого-то сейчас, наверное, преждевременно, - глава Минэнерго Казахстана о причине энергоколлапса

CentralAsia (UZ) - Обвинять кого-то сейчас, наверное, преждевременно, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, комментируя расследование причин аварии в энергосистеме Центральной Азии, произошедшей 25 января. Об этом сопишет издание «Казинформ».

По его словам, сейчас ведет работу комиссия, которая создана, и ею руководит непосредственно вице-министр энергетики.

«Это всестороннее рассмотрение всех причин. Могу на этом этапе сказать лишь одно, что это произошло примерно в полдень, в 11:50 по времени Нур-Султана», - сказал Болат Акчулаков.

Министр пояснил, что Казахстану удалось быстро восстановиться благодаря тому, что сработала автоматика.

«Я могу однозначно сказать, что в Казахстане сработала автоматика, которая защищает национальную систему. Если бы у нас автоматика не сработала, то мы выпали бы очень надолго. Мы бы имели очень большие последствия для сетей и самих станций», - пояснил Болат Акчулаков.

То, что произошло на юге страны, по словам главы Минэнерго, это следствие того, что система страны автоматически разъединилась.

«Наверное, другой подпитки у наших соседей не было, и они испытали больше проблем в обеспечении электроэнергии, нежели Казахстан, который смог собраться за четыре часа, восстановить работу и к вечернему максимуму работать полноценно. Давайте дождемся результатов расследования, и детали уже будут понятны там», - добавил Акчулаков.

Он также прокомментировал заявление KEGOC, что причиной блэкаута 25 января стало короткое замыкание на ТЭС в Узбекистане.

«Возможно, он, как системный оператор, он же видит систему нашу, он как раз таки об этом и говорит, что автоматика наша сработала в ответ на нарушения со стороны южных зон», - заключил Акчулаков.

Ранее казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил, что авария в энергосистеме Центральной Азии, произошедшая 25 января, связана с коротким замыканием в Узбекистане, которое повлияло на работу шести энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС.

В пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана тогда отметили, что в связи с возникшей ситуацией по поручению президента создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны по расследованию причин происшествия.