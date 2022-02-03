Это будет трудный год для пожилых людей и хороший год для молодых, - Хамбо-лама Монголии

CentralAsia (MNG) - Глава буддизма Монголии и «Хамба Номун Хан» габджа Д.Чойжамц Лама поздравил с праздником Цагаан Сар водяного тигра «Буян Уйлдэгч».

«Разумное человечество стремилось узнать свое будущее. Оно использовало различные методы, чтобы предсказать будущее себя и страны, особенно в Азии. Согласно по зурхай (монгольский гороскоп) этого года, в начале сезона будет дождливо и холодно. Так что нам нужно защищаться от холода. Это будет трудный год для пожилых людей и хороший год для молодых. Вы можете изменить любую судьбу, если попробуете. Будда сказал: «Ты сам себе спасение». Когда вы делаете серьезные усилия, вас следует удача и хорошие вещи. Пандемия напомнила нам о многих вещах. Кочевая жизнь требует самостоятельности. COVID-19 учит нас в этой самостоятельности», - сказал он.

Дэмбэрэлийн Чойжамц — хамбо-лама монастыря Гандантэгченлин, глава Ассоциации буддистов Монголии.

Чойжамц родился в сомоне Бурэн аймака Төв в 1951 году. Окончив столичную десятилетнюю школу, в 1976 году с отличием окончил буддийское училище Гандантэгченлина и прослужил в монастыре 7 лет в качестве одного из ведущих лам. В 1983 году поступил в философский колледж Дхарамсалы, где проучился три года. В 1986—1990 годах был заместителем хамбо-ламы Гандана, в 1990—1992 годах — да-ламой, с 1993 года и по настоящий момент является главным хамбо-ламой (монг. тэргүүн хамба лам). В 1990-1992 годах, избравшись в Государственный хурал, поддержал новую демократическую конституцию. В 1999 году защитил учёную степень габджу. В разное время был председателем Азиатской конференции буддистов за мир, членом совета по делам религий при президенте Монголии, член Национального центра детства. В 2014 году был председателем Всемирной Верховной буддийской конференции.

За заслуги в деле восстановления буддизма в стране был награждён орденами Полярной звезды и Трудового Красного знамени, а в 2007 году удостоился звания «заслуженный деятель культуры».

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