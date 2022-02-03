экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На границе Турции и Греции обнаружены тела 9 мигрантов, погибших от обморожения

CentralAsia (KZ) -  В провинции Эдирне на северо-западе Турции на границе с Грецией 2 февраля были найдены тела 9 нелегальных мигрантов, погибших от обморожения, сообщает SonDakika со ссылкой на губернатора провинции Эдирне.

«В местечке Мандакору у селения Пашакей обнаружены тела замерзших мигрантов, которых греческие военные насильно выдворили за линию границы. Одного из десяти мигрантов, которого удалось спасти, разместили в государственной больнице Кешан. Поисково-спасательная операция с целью нахождения других мигрантов, которым может быть нужна помощь, продолжается. По факту гибели мигрантов начато расследование», - говорится в сообщении.

По данным SonDakika, позже число замерзших насмерть иммигрантов возросло до 16, найдены тела еще четверых.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Обвинять кого-то сейчас, наверное, преждевременно, - глава Минэнерго Казахстана о причине энергоколлапса
  • За сутки в Монголии выявили 694 случая COVID-19
  • В Монголии новогодний праздник Цагаан Сар призывают отмечать удаленно


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com