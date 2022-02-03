На границе Турции и Греции обнаружены тела 9 мигрантов, погибших от обморожения

CentralAsia (KZ) - В провинции Эдирне на северо-западе Турции на границе с Грецией 2 февраля были найдены тела 9 нелегальных мигрантов, погибших от обморожения, сообщает SonDakika со ссылкой на губернатора провинции Эдирне.

«В местечке Мандакору у селения Пашакей обнаружены тела замерзших мигрантов, которых греческие военные насильно выдворили за линию границы. Одного из десяти мигрантов, которого удалось спасти, разместили в государственной больнице Кешан. Поисково-спасательная операция с целью нахождения других мигрантов, которым может быть нужна помощь, продолжается. По факту гибели мигрантов начато расследование», - говорится в сообщении.

По данным SonDakika, позже число замерзших насмерть иммигрантов возросло до 16, найдены тела еще четверых.

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